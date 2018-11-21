مهاجم آرسنال السابق يرفض الاستئناف على قرار حبسه :

رفض النجم الدنماركي، نيكولاس بيندتنر، مهاجم آرسنال السابق، التقدم بطعن على الحكم بحبسه، بعد الاعتداء على سائق تاكسي في العاصمة “كوبنهاغن”.

وأصدرت محكمة دنماركية، مطلع الشهر الجاري، حكما بحبس بيندتنر لمدة 50 يوما، على خلفية اتهامه بالاعتداء على سائق أجرة، خلال إحدى جولاته في العاصمة “كوبنهاغن”.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم الأربعاء، أن المدعي العام الدنماركي أعلن أن بيندتنر لن يستأنف ضد قرار حبسه.

وقال محامي اللاعب الدولي بحسب الصحيفة: “نيكولاس لا يوافق على قرار المحكمة، لكنه قرر ترك القضية، والتركيز على ناديه وعائلته”.

وتسبب بيندتنر، لاعب روزنبرغ النرويجي، في كسر فك سائق التاكسي، بعدما نشبت مشاجرة بين الطرفين، بسبب عدم دفعه الأجرة، لأن السائق لم يسر حسب الطريق المتفق عليه، ما دفع الأخير لقذف المهاجم الدنماركي بشيء، لكنه لم يصبه هو أو صديقته.

يذكر أن بيندنتر، صاحب الـ30 عاما، لعب لأندية آرسنال الإنجليزي، جوفنتوس الإيطالي، فولفسبورغ الألماني.