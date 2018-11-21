الرئيسية / آخر الأخبار / مهاجم آرسنال السابق يرفض الاستئناف على قرار حبسه :

مهاجم آرسنال السابق يرفض الاستئناف على قرار حبسه :

21 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, كواليس النجوم 24 زيارة

رفض النجم الدنماركي، نيكولاس بيندتنر، مهاجم آرسنال السابق، التقدم بطعن على الحكم بحبسه، بعد الاعتداء على سائق تاكسي في العاصمة “كوبنهاغن”.

وأصدرت محكمة دنماركية، مطلع الشهر الجاري، حكما بحبس بيندتنر لمدة 50 يوما، على خلفية اتهامه بالاعتداء على سائق أجرة، خلال إحدى جولاته في العاصمة “كوبنهاغن”.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم الأربعاء، أن المدعي العام الدنماركي أعلن أن بيندتنر لن يستأنف ضد قرار حبسه.

وقال محامي اللاعب الدولي بحسب الصحيفة: “نيكولاس لا يوافق على قرار المحكمة، لكنه قرر ترك القضية، والتركيز على ناديه وعائلته”.

وتسبب بيندتنر، لاعب روزنبرغ النرويجي، في كسر فك سائق التاكسي، بعدما نشبت مشاجرة بين الطرفين، بسبب عدم دفعه الأجرة، لأن السائق لم يسر حسب الطريق المتفق عليه، ما دفع الأخير لقذف المهاجم الدنماركي بشيء، لكنه لم يصبه هو أو صديقته.

يذكر أن بيندنتر، صاحب الـ30 عاما، لعب لأندية آرسنال الإنجليزي، جوفنتوس الإيطالي، فولفسبورغ الألماني.

شاهد أيضاً

أموال سان جيرمان تبعد دي يونغ عن برشلونة :

يجهز باريس سان جيرمان، عرضا ضخما لإغراء أجاكس الهولندي، من أجل التخلي عن لاعب الوسط …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved