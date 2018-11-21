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والد ساري: ابني ترك قلبه في نابولي

21 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, الدوري الإيطالي, كواليس النجوم, ملاعب العالم 29 زيارة

أكد والد الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، أن نجله كان يريد البقاء في نابولي.

وقال والد ساري، في تصريحات أبرزتها صحيفة “لا غازيتا ديللو سبورت” الإيطالية: “ساري ترك قلبه في نابولي، أعتقد أنه كان يريد البقاء هناك، لكن ربما حدث شيء مع الرئيس دي لورينتيس”.

وأضاف: “ذهبت لزيارته في لندن منذ أسبوعين، وأعتقد أنه يؤدي بشكل جيد مع تشيلسي، ويتمتع بشعبية كبيرة هناك، كما أنه يشعر بالراحة لأنه يجيد اللغة الإنجليزية بسبب عمله السابق في بنك بلندن”.

وتابع: “ساري بدأ حياته الكروية كمشجع لنابولي عندما كان طفلًا في المدرسة لأنه مولود هناك، لكنه بعد ذلك أحب فيورنتينا، وأنا شخصيًا أريد رؤيته في الفيولا، لا أعلم هل كان هناك تفاوض بينهما أم لا، لأننا لا نتحدث كثيرًا عن كرة القدم عندما نكون معًا”.

جدير بالذكر أن ساري تعرض للإقالة من تدريب نابولي في الصيف الماضي، قبل أن يتولى قيادة تشيلسي خلفًا لمواطنه أنطونيو كونتي.

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