دييغو كوستا يحلم بإنهاء سجله السيء بمباريات برشلونة بقمة الفريقين :

استعاد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني خدمات نجمه وهدافه دييغو كوستا الذي تعافى من الإصابة التي تعرض لها وبات جاهزاً لقيادة هجوم فريقه بمباراته المقبلة والهامة أمام برشلونة الإسباني في قمة الجولة الثالثة عشر ببطولة الليغا والتي سوف تُقام على ملعب مترو بوليتانو واندا.

ويعاني دييغو كوستا من تراجع مردوده التهديفي بصورة ملحوظة هذا الموسم فعلى الرغم من نجاحه بقيادة فريقه بالفوز ببطولة كأس السوبر الأوروبية أمام ريال مدريد مطلع هذا الموسم وتسجيله لهدفين في المباراة إلا أنه لم يعرف طعم الشباك منذ 18 مباراة ببطولة الليغا وتحديداً منذ 25 فيفري الماضي عندما سجل هدفاً خلال فوز الروخي بلانكوس العريض على إشبيلية بنتيجة 5-2.

ودام صيام كوستا التهديفي ببطولة الليغا لتسعة أشهر كاملة حيث أكمل 1332 دقيقة كاملة بدون أن يتذوق طعم الشباك لكنه نجح في التسجيل ببطولتي الدوري الاوروبي التي تُوج بها الفريق وكأس السوبر الإسبانية بشباك الغريم اللدود.

ومنذ عودته لأتلتيكو مدريد الشتاء الماضي قادماً من صفوف تشيلسي الإنجليزي خاض كوستا 36 مباراة شارك بالتشكيلة الأساسية في 33 مباراة منهم واستطاع تسجيل 10 أهداف وصناعة 7 أهداف حيث يتطلع اللاعب الى انهاء صيام مزدوج دام طويلاً سواء بالبطولة أو خلال مواجهاته أمام برشلونة.

ويعاني دييغو كوستا مرعب حراس المرمى وقاهر شباك المنافسين من عدم قدرته على التسجيل أمام برشلونة خلال المواجهات التي تجمعهما حيث خاض هداف أتلتيكو مدريد 12 مواجهة أمام النادي الكتالوني لم ينجح في احراز ولو هدف وحيد بالشباك الكتالونية حتى الأن.

واستطاع دييغو كوستا أن يشاهد فريقه وهو يفوز على برشلونة في مناسبة وحيدة أثناء مسيرته بقميص الروخي بلانكوس وكان ذلك في عام 2014 ببطولة دوري أبطال أوروبا والتي شهدت غياب اللاعب بسبب الإصابة.

وواجه أتلتيكو مدريد برشلونة بوجود كوستا في 12 مباراة تسعة منهم فقط ببطولة الليغا ولم ينجح الروخي بلانكوس في الإنتصار على البلوغرانا ببطولة الدوري حيث انتهت سبع مواجهات بفوز النادي الكتالوني وأثنين فقط بالتعادل.

وخاص كوستا طوال مسيرته ببطولة الليغا 168 مباراة بقمصان أندية بلد الوليد ورايو فايكانو وأتلتيكو مدريد سجل خلالها 62 هدفاً لكنه فشل تماماً في احراز ولو هدف بمرمى نادي برشلونة وهي العقدة التي يحلم اللاعب بإنهائها بمباراة الفريقين القادمة.