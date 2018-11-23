أطراف في الفاف تريد تحطيم عبيد شارف

جاءت بعض الأخطاء التي ارتكبها الحكم عبيد شارف في ذهاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري والترجي التونسي والتي كلفته الإيقاف المؤقت من قبل لجنة الانضباط على مستوى الكاف كهدايا من السماء على بعض الأطراف العاملة في الفاف، والتي تريد الاستثمار بشكل جيد في مشاكل الحكم القسنطيني وتلطيخ سمعته أكثر لأسباب مختلفة بين الانتقام منه أو خدمة لجهات معينة في محيط كرة القدم الجزائرية، رغم أن قرار الإيقاف مؤقت وليس نهائيا وعودته إلى ممارسة نشاطه واردة بما أنه نزيه وبريء من التهم التي تلاحقه.

لماذا سربت مراسلة الكاف من الأمانة العامة للفاف؟

ما يؤكد أن بعض الأطراف تريد تحطيم عبيد شارف والتي تملك سلطة في الاتحادية الجزائرية هو تسريب المراسلة التي وصلت الأمانة العامة للفاف من قبل لجنة الانضباط للاتحاد الإفريقي التي تبلغ فيها هيئة زطشي، أن عبيد شارف موقف مؤقتا عن تأدية أي نشاط حتى الاستماع إلى أقواله في التهم الموجه إليه في قضايا فساد، لكن أطرافا في الأمانة العامة للفاف سارعت لتسريب الرسالة لضرب الرجل الذي يعتبر متهما لحد الساعة وقرار الكاف لو كان نهائيا لنشر على موقعها الرسمي، أم أن لجنة التحكيم هي التي سربت المراسلة .

الفاف لم تدافع عن حكمها منذ أحداث القاهرة

ما يطرح الاستغراب حقا، ويؤكد أن عبيد شارف ربما يزعج أطرافا فاعلة في الفاف والتي ربما لم يخدم مصالح أنديتها، هو أن الفاف لم تكلف نفسها حتى عناء الدفاع عن حكمها الدولي وواحد من أحسن حكام القارة السمراء ككل، فاتحاديتا مصر وتونس لم تتوقفا عن دعم الأهلي والترجي والتهديد بتصعيد القضية، في وقت وقفت الفاف في موقف المتفرج بل ربما كانت تنتظر في هذا اليوم للتخلص من عبيد شارف وتركها يواجه مصيرها بنفسه.

لجنة التحكيم تتحدث عن تعيين محام؟

خرج رئيس لجنة التحكيم وبعدما وصلت مراسلة الكاف للتنديد والدفاع عن عبيد شارف والتحدث عن نزاهته وأخلاقه التي لا يشك فيها أحد، وذهب إلى حد التأكيد على أن اللجنة عينت محاميا للدفاع عن ابن قسنطينة، وهي اللجنة التي أصابها البكم في الحملة الشعواء التي شنت ضد الجزائري من قبل الإعلام التونسي ومسؤولي نادي الترجي، فما فائدة المحامي وعبيد شارف بلّغ فقط بتوقيف نشاطه وليس قرارا نهائيا لتطعن فيه لجنة التحكيم على مستوى الفاف التي بها أعضاء يرغبون في معاقبة عبيد شارف مدى الحياة خدمة لمصالحهم وخدمة لحكامهم الذين عاتوا فسادا في الكرة الجزائرية.

ب-بكوش

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