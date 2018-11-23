الحرب بين غوارديولا وكلوب مستمرة :

يبدو أن الحرب الباردة بين بيب غوارديولا ويورغن كلوب ستستمر بالاشتعال حيث أظهر المدربان مؤخراً تراجعاً واضحاً بالعلاقة بينهما نتيجة الأخذ والردّ حول الموسم الماضي أو حتى قضايا الناديين.

فريقا بيب وكلوب تواجها الموسم الماضي بربع نهائي دوري الأبطال حين نجح ليفربول بإقصاء مانشستر سيتي أما هذا الموسم فتبدو المنافسة نارية بين الفريقين بالبريميرليغ حيث يتصدر السيتيزنز جدول الترتيب بفارق نقطتين عن ليفربول وبالتالي مازالت المنافسة مشتعلة تماماً بينهما.

غوارديولا تواجد اأمس الخميس في جامعة بليفربول وتحدث عن رأيه السياسي حول استقلال كاتالونيا مطالباً ناديه الأم برشلونة دعم الاستقلال دون التفكير بإمكانية الخروج من الدوري الإسباني.

وأجاب غوارديولا على أسئلة الطلاب وتحدث معهم حول العديد من المواضيع من بينها قراءته للكتب حيث قال “أحب القراءة لكني لا أتمكن من ذلك حالياً، حين أبدأ بالقراءة أجد نفسي مباشرة أقرأ عن يورغن كلوب وهو ما لا أرغب بالاستمرار به”

هذا التصريح اعتبره البعض سخرية من بيب بكلوب وآرائه خاصة بعد أن تحدث المدرب الألماني مؤخراً عن مانشستر سيتي معتبراً أنه من الحق معاقبة السيتيزنز بحال ثبت تورطه بالتلاعب فعلاً ومخالفة قانون اللعب المالي النظيف.

غوارديولا كان قد تحدث قبل حوالي أسبوعين عن ركلة الجزاء الغريبة التي حصل عليها سترلينغ خلال لقاء شاختار بالقول “أردت إخبار الحكم بأنها غير صحيحة لكني تذكرت أن ميلنر لم يخبر الحكم حين لمس الكرة بربع نهائي الأبطال الموسم الماضي وتسبب حينها بإلغاء هدف شرعي لنا”.

حرب غوارديولا وكلوب يبدو أنها قد تستمر لأمد بعيد هذا الموسم خاصة مع اشتعال المنافسة بينهما بالدوري الإنجليزي مع إمكانية امتداد هذا الأمر للبطولات الأخرى بوقت يبدو فيه أن مدافعا ليفربول، فان دايك ولوفرين، مشغولان بحرب كلامية أخرى مع قلب دفاع ريال مدريد سيرجيو راموس!