المنتخب النسوي يريد حفظ ماء الوجه أمام سيدات مالي اليوم :

يعود المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم عشية اليوم لأجواء المنافسة من بوابة المباراة الثالثة والأخيرة التي ستلعبها شبليات فرتول في منافسة كأس أمم إفريقيا الجارية وقائعها بغانا، وهي المباراة التي ستواجه فيها سيدات الخضر منافساتها من مالي في لقاء يعد شكليا بالنسبة للمنتخب الجزائري الذي فقدت لاعباته كل حظوظهن في التأهل بعد هزيمتين متتاليتين أمام المنتخب المنظم للدورة غانا في لقاء الافتتاح الذي انتهى على نتيجة هدف دون مقابل، قبل أن تنهزم شبليات الخضر في مباراتهن الثانية أمام المنتخب الكامروني بنتيجة عريضة خلال اللقاء الذي انتهى بثلاثة نظيفة، يذكر أن المنتخب المالي سيسعى للإطاحة بفتيات الخضر من أجل المرور للدور القادم من المنافسة.

م.دحوي

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