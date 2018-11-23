النادي اللندني يؤمن لاعبه المتألق لأطول فترة ممكنة :

أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن تمديد عقد لاعبه الفرنسي، نغولو كانتي، حتى 2023.

العقد الجديد للاعب الفائز بمونديال 2018، سيمتد لخمسة مواسم أخرى مع الفريق اللندني، في خطوة استباقية لتأمين مستقبل نجم الوسط القادم من ليستر سيتي صيف 2016، والذي حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أول مواسمه مع الفريق.

النجم البالغ من العمر 27 عامًا، كان قد فاز في موسم التتويج بجائزة لاعب العام في إنجلترا، كما ساعد الفريق على التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم التالي، حيث يعتبر أحد أهم لاعبي الفريق في الوقت الحالي.

التسريبات في الصحف الإنجليزية وعلى رأسها “ديلي ميل” قالت أن عقد كانتي الجديد سيكون الأغلى راتبًا في تاريخ النادي، وسيتجاوز إيدين هازارد ليصل إلى 290 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

وقال الدولي الفرنسي عقب توقيع العقد الجديد..

“أنا سعيد لتمديد عقدي مع تشيلسي، لقد كانا عامين رائعين وأتمنى أن يأتي المزيد، منذ أن أتيت تحسنت بشكل كبير، تحديت نفسي وحصلت على بعض الجوائز التي لم تخطر على بالي، أحب المدينة والنادي وسعيد لوجودي هنا لمزيد من الوقت”.

وأضافت مديرة النادي مارينا جرانوفسكايا..

“نحن سعداء بتوقيع نغولو لعقد جديد، ونرى أن مستقبله على المدى الطويل مع تشيلسي، عندما وصل تيقنا بأننا جلبنا لاعب خاص، لكنّه فاجأ الجميع بابتساماته وانعدام أنانيته”.

“خارج الملعب يظل مهنيًا محترفًا ومتواضعًا، على الرغم من كونه بطلًا للعالم وفائزًا بالدوري الإنجليزي في مناسبتين، إننا نتطلع الآن إلى خمس سنوات أخرى رفقة نغولو في قلب منتصف ملعب تشيلسي”.

ويعتبر كانتي في الوقت الحالي قطعة أساسية بالنسبة للمدرب مارويسيو ساري في الرسم 4-3-3 على يمين الوسط، وخاض اللاعب الفرنسي 105 مباراة رفقة تشيلسي منذ القدوم من ليستر سيتي قبل عامين.