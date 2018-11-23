انتقال بونجاح بين الإعارة وشراء العقد نقطة الخلاف بين السد ومرسيليا :

كشفت تقارير فرنسية يوم أمس، أن لاعب الخضر ونادي السد بغداد بونجاح بات على بعد خطوات قليلة من الانتقال لناد جديد، صحيفة “لو فوسين الفرنسية” المقربة جدا من نادي مرسيليا قالت أن الإدارة اقتربت من ضم بغداد، وبعد أشهر طويلة من ربط الطرفين ببعض، قد نرى بالفعل بونجاح بألوان النادي الفرنسي في خطوة ستكون كبيرة في مشواره وستخدمه كثيرا على المستويين الفردي ومن ناحية المنتخب، هذا وكان بونجاح قد ارتبط بقوة بالنادي الفرنسي لكن في كل مرة كان الإعلام الفرنسي يطل علينا بنفي أو تأجيل.

الناديان اتفقا بشكل مبدئي على تحويل اللاعب

دائما مع الصحيفة السابقة، فقد كشفت أن الناديين تفاوضا مرارا في الفترة السابقة وبعد عدة جولات من المفاوضات توصلا لاتفاق مبدئي من أجل تحويل اللاعب، إدارة السد وافقت على رحيل بغداد صوب مرسيليا بنظام الإعارة فقط لفترة يحددها النادي الفرنسي، لكن إدارة مرسيليا رفضت المقترح وأصرت على شراء العقد بالكامل، حيث قد يرى البعض أنه لا يوجد اتفاق في هذه الحالة لكن مجرد موافقة السد على رحيل بغداد يعتبر خطوة للأمام لأن السد رفض في وقت سابق حتى الدخول في مفاوضات وطالب الأندية الراغبة في ضمه بدفع 15 مليون أورو قيمة الشرط الجزائي .

الأموال ليست مشكلة وراتب اللاعب مضمون

أما بخصوص الشق المالي، فإن الحديث عنه في هذا الظرف لا يحمل أي أهمية، النادي الفرنسي مستعد لدفع القيمة المالية التي تطلبها إدارة السد والتي لن تصل لـ 15 مليون أورو في أقصى الحالات، أما عن راتب اللاعب فلن يكون كبيرا من دون شك، لأن راتبه في السد حاليا لا يصل لمليون أورو سنويا، وهو راتب يبقى في المتناول بالنسبة لناد مثل مرسيليا، التسهيلات تبدو كبيرة في صفقة بغداد، على أمل أن تنتهي فعلا في جانفي المقبل وألا تسقط في الماء، كما سبق مع ناديي ليل وليدز في الميركاتو الصيفي الماضي .

لا جدال حول قدرات بونجاح وكل الخوف من تأقلمه

في الأخير، كشفت صحيفة “لو فوسين” أن بغداد أثبت قدراته أينما حل وارتحل بداية بتسجيله الكثير من الأهداف في اتحاد الحراش ومرورا بناديه السابق النجم الساحلي وصولا لنادي السد أين توج بجائزة هداف دوري أبطال آسيا ويتجه للتتويج بهداف العالم، على الصعيد الدولي أيضا أثبت بونجاح قدراته الكبيرة ففي ظرف وجيز بات هداف المنتخب وأزاح الهداف الأول إسلام سليماني، كل ما سبق لا يخيف إدارة ومدرب مرسيليا بل يطمئنهم لكن ما يخيفهم هو قدرة بغداد على التأقلم فمرسيليا بحسبهم أول ناد كبير يلعب له وإلقاء الحمل على أكتاف بغداد قد يكون مكلفا وربما يجعل منه صفقة فاشلة.

بورقعة-ع

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