بلماضي يهدد بعض العناصر بالإبعاد من “الكان”

كان الناخب الوطني جمال بلماضي قد هدد بعض لاعبيه بالإبعاد من منافسة كأس أمم إفريقيا المقبلة خلال الرسالة التي وجهها للاعبيه بعد تحقيق الخضر لتأهلهم الرسمي وضمان مكانة في العرس الإفريقي القادم، أين لم ينتظر مطوّلا مدرب نادي الدحيل القطري السابق من أجل أن يطلق إشارات التهديد للاعبيه الذين ما زالوا لم يضمنوا مكانتهم بعد في صفوف الأندية التي يدافعون عن ألوانها، الأمر الذي قد يدفعه للاستغناء عن العديد منهم حتى ولو أنهم كانوا قد شاركوا في تحقيق تأهل الخضر لكأس أمم إفريقيا 2019 التي لم يتضح بعد مكان إجرائها.

مدرب الخضر هدد اللاعبين الذين لا يشاركون مع أنديتهم

رسالة مدرب المنتخب الوطني الجزائري للاعبيه لم تكن مشفرة، بل كانت واضحة أمام الجميع، أين خص بالذكر من دون تجسيد الأسماء العناصر التي لا تشارك بانتظام في أنديتها التي تحمل ألوانها، وهي العناصر التي قال بأن أسماءها قد تشطب من القائمة النهائية للمنتخب الذي سيدافع عن حظوظ وشرف العلم الجزائري خلال العرس الإفريقي القادم.

كلام بلماضي كان موجها بالأخص لفيغولي وووناس

هذا، وقد كان مدرب الخضر جمال بلماضي خلال حديثه عن هذا الجانب الذي قد يقصي بعض العناصر من المشاركة في كان 2019، الثنائي فيغولي ووناس، وهما اللاعبان اللذان يعانيان التهميش وقلة المنافسة في نادي غلطة ساراي التركي ونابولي الإيطالي على التوالي، حيث ظل “سوسو” مبعدا من المنافسة بسبب العلاقة السيئة مع مدربه فاتيح تيرام الذي كان من أشد المطالبين ببيع عقد لاعبه الجزائري مباشرة عند نهاية بطولة الموسم الماضي التي حصدها نادي غلطة سراي، في حين أن لاعب نادي نابولي الذي تجمعه علاقة أكثر من رائعة مع المدرب أنشيلوتي لم يتمكن من الظفر بمكانة أساسية نظرا لقيمة العناصر التي تنافسه عليها في نادي نابولي.

مدرب الخضر أقصى من قبل لاعبين لهذه الأسباب

الأكيد في كلام المدرب جمال بلماضي المعروف بصرامته واتخاذه القرارات أو بتعبير أفضل تجسيده للتهديدات، أن الأخير كان قد أقصى بعض اللاعبين من قائمته بسبب ابتعادهم عن أجواء المنافسة وعدم ظفرهم بمكانة أساسية في أنديتهم، في شاكلة الثنائي زفان وبودبوز اللذين لا يشاركان بانتظام مع أنديتهما الفرنسية والإسبانية على التوالي، كما أقصى مدرب الدحيل السابق هني مهاجم نادي سبارتاك موسكو لذات الأسباب والقائمة طويلة للاعبين الذين لم يسجلوا حضورهم في تربصات الخضر السابقة.

فيغولي يبقى العنصر الذي يحدث صداعا في رأس بلماضي

سيكون مهاجم نادي غلطة سراي سفيان فيغولي اللاعب الوحيد الذي قد يحدث صداعا في رأس الناخب الوطني جمال بلماضي، على اعتبار أن مدرب الدحيل السابق وفور إشرافه على العارضة الفنية للخضر بصفة رسمية كان قد ربط أول اتصال له بفيغولي، وطمأنه حول إعادته لصفوف الخضر، كما أن “سوسو” وبالرغم من ابتعاده الطويل عن أجواء المنافسة ظل يحظى بثقة بلماضي الذي راهن عليه في اللقاءات السابقة للخضر بسبب المواصفات التي يجدها في لاعبه والتي يعلمها أنصار الخضر بل ويحبون فيغولي لأجلها، وهي حبه للألوان الوطنية، شجاعته فوق أرضية الملعب ومعرفته الجيدة للملاعب والمنتخبات الإفريقية”.

م.دحوي

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