دروغبا عن مورينيو: لو كان مدربًا لمانشستر سيتي…

دافع المهاجم الإيفواري ديديه دروغبا أسطورة تشيلسي السابق، عن مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو الذي يتعرض إلى انتقادات لاذعة في الأشهر الأخيرة بسبب تذبذب نتائج فريقه.



وقال دروغبا الذي تدرب تحت مورينيو في تشيلسي خلال حقبة ذهبية للبلوز: “أعتقد أن مورينيو كان ليفوز بالدوري الإنجليزي مرتين أو ثلاثة لو كان يدرب مانشستر سيتي”.

ويضيف: “إنه يتعرض للانتقادات لأنه رجل معتاد على الفوز، وفي الوقت الحالي لا يحقق نتائج اعتادها”.

يواصل النجم الإيفواري حديثه: “عليكم النظر إلى جميع من درب مانشستر يونايتد بعد أليكس فيرجسون، الأمر ليس سهلا، كما أن الميزانية ليست نفسها الآن”.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثامن بالدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الراهن، وكانت التكهنات تتحدث عن إقالة مورينيو بعد الخسارة من السيتي قبيل التوقف الدولي.

يستطرد النجم الذي أعلن اعتزاله هذا الأسبوع قائلا: “الناس لا يهتمون إلا بالأفضل، وهو واحد منهم، هذا سبب كل ما يحدث له”.

ويختم دروغبا تصريحاته التي نقلتها وسائل الإعلام البريطانية: “أعتقد أنه يواجه تحديا كبيرا، ولأنه تحدٍ كبير، ينتقده الناس، لكن كيف يمكنه الاستمتاع به مع ذلك؟” النقد صعب جدا وفي النهاية هو بشر، ويحاول تغيير أسلوبه، هذا ما يفعله أفضل المدربين، فعندما لا تسير الأمور على أكمل وجه، تحاول تغييرها”.