رئيس نابولي ينتظر الكثير من عودة غلام :

أدلى رئيس نادي نابولي أورليو دي لاورنتيس بتصريحات للإعلام الإيطالي تكلم فيها عن حال فريقه، حيث وبعد أن سئل عن عودة المصابين ميريت، يونس وغلام قال أن عودتهم بمثابة التوقيع الجديد، حيث قدم غلام سابقا مستويات كبيرة وعودته ستعني تقوية الجهة اليسرى من الدفاع وحتى الهجوم، وتعود رئيس نابولي على الإشادة بفوزي في كل عودة له ووصفه دائما بالتوقيع الجديد لكن في كل مرة كان غلام يعود ينتكس على أمل ألا يفعل هذا في عودته الحالية .

غلام يصرّ على المشاركة ضد كييفو رغم رفض المدرب

دائما مع الحالة الصحية لغلام واصل الإعلام الإيطالي التخبط بشأن أمر مشاركته في لقاء كييفو، تقارير أكدت يوم أمس عدم مشاركته، حيث قالت أن غلام ليس جاهزا بعد وربما تكون عودته المبكرة سببا في إصابته من جديد، ذات التقارير قالت أن غلام غير آبه بما يقال عنه لأنه هو المعني وهو يدرك تمام الإدراك أنه شفي بشكل نهائي، حيث يصر على الظهور في لقاء كييفو بديلا على الأقل لأن ذلك سيمنحه الفرصة في العودة تدريجيا للمشاركة، وفي حال غاب عن لقاء كييفو السهل فإن عودته في اللقاءات التي تليه ستكون صعبة جدا، وينتظر أن يقنع أنشيلوتي غلام بعدم المشاركة أو يقتنع هو بضرورة إدراجه في قائمة المشاركين في لقاء كييفو بعد غد الأحد .

بورقعة-ع

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