سبارتاك موسكو يطالب هني بتخفيض راتبه :

كشفت تقارير روسية يوم أمس، أن إدارة نادي سبارتاك موسكو ضربت موعدا لوكيل أعمال لاعب الخضر سفيان هني من أجل التفاوض، موقع سبورت ري” الروسي قال أن التفاوض لن يكون من أجل فسخ العقد ولا تجديده أيضا بل من أجل تخفيض الراتب الذي يتقاضاه سفيان حاليا، حيث يمر بطل روسيا في مرات سابقة كثيرة بأزمة مالية ويرغب في تخفيض كتلة الأجور، وبحسب الموقع السابق فإن هني لن يكون اللاعب الوحيد بل لاعبين آخرين أيضا على رأسهم نجم الفريق أدريانو .

يتقاضى 2 مليون أورو سنويا وهو ثاني أعلى راتب في الفريق

دائما مع الإعلام الروسي، فإن راتب هني هو ثاني أعلى راتب في الفريق ويبلغ 2 مليون أورو سنويا من دون احتساب الحوافز والمكافآت، وهو راتب يبدو ضخما جدا وغير مبرر للاعب لم يقدم الكثير منذ قدومه، إدارة سبارتاك ستسعى لتخفيض راتب هني ربما للنصف أو أقل وهو ما يستحقه ليس فقط بسبب الضائقة المالية ولكن لضعف مستواه كما أشرنا، هذا ويعتبر نادي سبارتاك موسكو من أغنى النوادي الروسية ويقدم رواتب عالية جدا ومن غير المفاجئ هذا الرقم المقدم لهني والذي يضعه ضمن أعلى اللاعبين الجزائريين أجرا في أوروبا وأعلى من بعض نجوم المنتخب الوطني.

خطوة من أجل دفعه للرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل

الحديث عن تخفيض راتب هني ليس إلا دعوة لبيعه في القريب العاجل، حيث تزامنت هذه الأخبار مع قرب فتح باب الانتقالات في جانفي المقبل، إدارة سبارتاك والمدرب السابق ماسيمو كاريرا كانوا قد قرروا بيع اللاعب بسبب مستوياته المتواضعة ومشاكله الكثيرة، لكن ومع قدوم مدرب جديد، فإن الوضعية لم تتغير، هني ومن دون شك سيرفض رفضا قاطعا تخفيض راتبه ما يعني أن أبواب الرحيل باتت مفتوحة بالنسبة له، ويحظى هني بمتابعة كبيرة من عدة أندية خاصة ناديه السابق أندرخلت لكن وبكل تأكيد، فإن هذا النادي بالتحديد لن يستطيع دفع راتبه، ما يعني أنه مرشح للانتقال لناد آخر يمكنه توفير راتب بقيمة 2 مليون أورو.

أسطورة سبارتاك: ” التعاقد مع هني كان خطأ فادحا”

أدلى فاليري رينهولد أسطورة سبارتاك موسكو والمنتخب السوفياتي سابقا في فترة الستينيات والسبعينيات بتصريحات يوم أمس تكلم فيها عن رغبة النادي في تخفيض أجور بعض اللاعبين وعلى رأسهم لويز أدريانو وسفيان هني، فاليري وبعد أن أكد أن تخفيض راتب أدريانو سيكون خطأ لأنه قد يدفعه للرحيل، قال أن تخفيض راتب هني لن يكون ذا فائدة لأن هني بحسبه لاعب متواضع فنيا، الأسطورة الروسية قال أن التعاقد مع لاعب الخضر من الأساس كان خطأ وعلى الإدارة تصحيح هذا الخطأ الآن.

بورقعة-ع

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