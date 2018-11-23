غزال يعاني من إصابة ومشاركته ضد برايتون غير أكيدة :

كشفت تقارير إنجليزية يوم أمس الخميس، أن لاعب الخضر ونادي ليستر سيتي رشيد غزال يعاني من إصابة طفيفة، لاعب موناكو السابق وبحسب ذات التقارير، غاب عن الحصص التدريبية الأخيرة لفريقه، ما يعني أن مشاركته في اللقاء المقبل ضد برايتون لم تعد أكيدة، هذا ويرغب غزال في مواصلة التألق مع ناديه خاصة بعد مستواه الباهر جدا في اللقاء الماضي لكن قد يكون للإصابة رأي آخر وتغيبه عن لقاء يوم غد .

بويال: “سنحدد اليوم ما إذا كان غزال سيشارك”

إلى ذلك، نشط مدرب ليستر سيتي كلود بويال عشية أمس ندوة صحفية تكلم فيها عن وضع لاعبيه المصابين، بويال خفف من وطأ الإصابة التي يعاني منها رشيد، وقال أنها ليست بالخطيرة حتى أنه كشف أن مشاركته ضد برايتون ممكنة، وأضاف” غزال لم يتدرب مع الفريق في الأيام الأخيرة لكنه عاد، أعتقد أن أمر مشاركته سيتحدد إذا ( اليوم الجمعة) ” .

بورقعة-ع

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