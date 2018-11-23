غوارديولا: “برشلونة يجب أن يقود انفصال كتالونيا”

لا يترك الإسباني بيب غواريولا مدرب برشلونة السابق، ومانشستر سيتي الحالي فرصة للحديث عن دعمه لانفصال مقاطعة كتالونيا عن إسبانيا، هذه المرة تحدث المدرب صاحب الـ47 عاما عن دور نادي برشلونة في قضية الانفصال.

رغم أن الموقف السياسي في كتالونيا له حساسية خاصة، ويتجنب البعض الخوض في حديث بشأنه، إلا أن غوارديولا لا يهاب شيئا، إلى حد أنه دعا ناديه السابق برشلونة العام الماضي إلى القيام بدور قيادي في عملية الانفصال، وقد عاد المدرب الإسباني لتكرار الحديث حول الأمر خلال محاضرة ألقاها بجامعة ليفربول، فقال: “بالطبع، يجب على برشلونة أن يلعب دورا مهما في عملية الانفصال، لأنه من المستحيل فهم برشلونة دون معرفة ما حدث في كتالونيا في الماضي”.

وأضاف: “إنه مستحيل، لكن انا أتفهم أنه في بعض الأحيان إن كنت في موقع الإدارة، أو كنت الرئيس، فإن الحكمة تقتضي منك أن تروض الوضع، وفي بعض الأوقات هذا الأمر ليس سهلا، ولكن لا يمكن إنكار أهمة برشلونة الكبيرة جدا في تحديد هويتنا ولغتنا”.

يعتقد غوارديولا أنه من العجيب ألا يتحدث الرياضيون في شؤون السياسة فقال: “لماذا لا تشارك الشخصيات العامة في هذا الأمر، عندما يربط الناس بين الرياضة والسياسة، منذ سنوات في فالنسيا، أوقف غوس هيدينك -الذي يعد أحد أفضل المدربين في التاريخ- المباراة عندما رأي الأعلام النازية في المدرجات”.

“وقال إذا لم تزل هذه الاعلام النازية ذات الصليب المعقوف فلن يكمل المباراة، بالطبع استخدم قوته، وحين يتم التصرف بهذا الشكل في هذا النوع من القضايا، فهو أمر جيد جدا”.

أشار غوارديولا إلى أن الفريق الكتالوني غير قلق بشأن الحرمان من اللعب في الدوري الإسباني، لكنه اعترف بأنه ليس لديه حل بديل، وقال: “أعتقد أن أقل ما يقلق برشلونة هو اللعب في الدوري الإسباني من عدمه، لأنه إذا اتخذ المجتمع قرارا، فسيعثر النادي على الحل، في النهاية، ما يقرره الاستفتاء، هو ما سيحدد طرق عيش حياة أفضل بالنسبة للناس، لكنني لا أمتلك الجواب”.