فارس يستأنف التدريبات مع ناديه سبال :

كشفت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبور”، أن لاعب الخضر ونادي سبال محمد سليم فارس تعافى بشكل نهائي من الإصابة التي يعاني منها، “لا غازيتا” قالت أن فارس اندمج يوم أمس بشكل كامل في تدريبات فريقه بعد أن كان قد تعافى جزئيا في وقت سباق، وكما يعلم الجميع فإن فارس أصيب في آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني قبل السفر إلى الطوغو ( الحصة التدريبية لأمسية الأربعاء الماضي ) وهو ما تسبب في غيابه ولكن الإصابة كانت خفيفة على ما يبدو وفارس عاد في وقت قياسي.

سيكون جاهزا للقاء جوفنتوس غدا السبت

إلى ذلك، كشف موقع “توتو جيف” المقرب من نادي جوفنتوس أن تشكيلة سبال التي ستواجه فريقهم غدا السبت ستكون مدعمة بلاعبين عائدين من الإصابة أحدهما سليم فارس، الموقع السابق قال أن الخبر مفرح جدا لمدرب النادي الأزرق الذي يعول كثيرا على فارس من أجل إيقاف قوة الهجوم اليوفانتيني بقيادة كل من ديبالا وكريستيانو رونالدو، هذا ويأمل فارس أن يستعيد مكانه بشكل مباشر، خاصة أن الإصابة هي الثانية في ظرف أسبوعين فقط بعد ما كان قد غاب عن لقاء لازيو قبل 15 يوما من الآن.

بورقعة-ع

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