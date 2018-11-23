مدرب توتنهام يقطع الطريق على المتربصين :

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الخميس أن توتنهام هوتسبر الإنكليزي يسعى لضمان توقيع لاعبه الدنماركي كريستيان إريكسن عقد طويل الأمد، على غرار ما قام به آخرون في فريق كرة القدم اللندني.

وربطت التقارير مرارا بين صانع الألعاب إريكسن وانتقال محتمل الى أندية كبرى أبرزها ريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا. وعلى رغم أن عقد اللاعب البالغ من العمر 26 عاما يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، أكد المدرب رغبة النادي في ضمان بقاء اللاعب الدولي في صفوفه لفترة أطول.

وكان توتنهام قد ضمن في الأشهر الماضية توقيع عقود جديدة من بوكتينيو نفسه، وعدد من اللاعبين أبرزهم هاري كاين وديلي ألي، والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، والكولومبي دافينسون سانشيز.



وقال بوكيتينو “هو (إريكسن) يعرف، ونحن نعرف ما نقوم به، ونعمل بجهد (…) النادي يعمل ويحاول اتخاذ القرار الأفضل. كريستيان سيتخذ القرار الأفضل. أنا لست قلقا. في كرة القدم، لست قلقا أبدا، الا أنني أفضل أن يوقع عقدا جديدا ويبقى لوقت طويل في توتنهام”.

وتابع: “هذا الأمر (بقاء اللاعب لفترة طويلة) سيكون مذهلا”.

وانضم إريكسن الى صفوف توتنهام في 2013 قادما من أجاكس أمستردام الهولندي في صفقة قاربت قيمتها 13,5 مليون يورو، وبات يعد من أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وشدد بوكيتينو على أن ارتباط اللاعب والنادي شكل “مزيجا جيدا جدا (…) لهذا آمل في أن يواصل كريستيان تطوير مسيرته في توتنهام”.

وعانى إريكسن هذا الموسم مع فريقه بعد مشاركته في كأس العالم 2018 في روسيا، اذ تعرض لإصابة في عضلات البطن ولم يبدأ كأساسي مع الفريق منذ سبتمبر الماضي. الا أنه كان ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده في مباراتيه الأخيرتين ضد ويلز وجمهورية إيرلندا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية الجمعة والإثنين الماضيين.

وتفتح هذه المشاركة الباب أمام خوض إريكسن المباراة المرتقبة ضد تشلسي السبت في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز.

وكشف بوكتينيو أن لاعبه البلجيكي يان فيرتونغن قد يعود الى صفوف الفريق ضد تشلسي، بعد غيابه لتسع مباريات بسبب إصابة في الفخذ.

وبعدما عاود اللاعب التمارين بشكل كامل مع الفريق، أوضح بوكيتينو “يتبقى لنا يوم (قبل موعد المباراة) لكن عودته الى المجموعة هي نبأ جيد جدا (…) في الأسبوعين الماضيين كان يتدرب بشكل جيد جدا والآن ننتظر لاتخاذ القرار بشأن مشاركته السبت”.