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مدرب فينرباتشي لا ينوي التخلي عن سليماني :

23 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 63 زيارة

كشف موقع ستار التركي يوم أمس، أن المدرب المؤقت لنادي فينرباتشي أروين كومان ليس لديه أي نية في التخلي عن لاعب الخضر إسلام سليماني، الموقع السابق قال أن كومان يدعم سليماني في وجه الجملة الشعواء التي تشن ضده من طرف الإعلام التركي وبعض الأنصار، حيث يرى التقني الهولندي أن سليماني لاعب كبير وما يمر به لا يعدو كونه مرحلة فراغ وسيعود بقوة في الفترة المقبلة، هذا ويعاني سليماني من أزمة ثقة استمرت طويلا وأطول من المعتاد .
كومان: “طلبت من سليماني التحلي بالشجاعة والقتال على كل كرة”
إلى ذلك أورد “فوتو سبور” التركي حديثا جانبيا للمدرب إروين كومان تكلم فيه عن حالة بعض لاعبيه النفسية، كومان وبحسب الموقع السابق طلب من سليماني القتال والتحلي بالشجاعة في اللقاءات وأبرزها اللقاء المقبل ضد طرابزون سبور، وبعد كلما قيل لم يعد كومان يملك أي حل بيده وما على سليماني إلا التحرك والقتال وخاصة تسجيل الأهداف، وإلا فإن باب الخروج سيكون مشرعا أمامه بعد شهر أو ما يزيد بقليل وحينها لن يجد الجزائري أي ناد يحتضنه ويمنحه الفرص كما يحدث حاليا مع فينرباتشي .
بورقعة-ع

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