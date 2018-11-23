وكيل راشفورد يجرى اتصالات بإدارة ريال مدريد:

أشارت تقارير صحفية إسبانية وبريطانية على حد سواء أن وكيل الإنكليزي ماركوس راشفورد مهاجم نادي مانشستر يونايتد أجرى اتصالات بعملاق إسبانيا ريال مدريد لبحث إمكانية التعاقد معه هذا الشتاء.

راشفورد هو أحد جواهر أكاديمية مانشستر يونايتد، وقد انتزع مكانه في تشكيلة الشياطين الحمر والمنتخب الإنجليزي على الرغم من أنه لا يزال في الحادية والعشرين من عمره، كما أن أندية أوروبية كبرى تحاول الظفر بخدماته.

ويحاول مانشستر يونايتد أن يحافظ على راشفورد وتطوير أدائه من خلال منحه بعض الدقائق أكثر، لكنه لم ينل صفة اللاعب الأساسي منذ ما يقرب 3 سنوات حين أشركه المدرب الهولندي فان غال.

يملك راشفورد الجودة، المهارات، السرعة، وهو قوي في الانطلاق والتصويب، ولذا فبالنظر إلى تجربته وسنه الصغيرة يبدو مبلغ 56 مليون يورو المتداول لبيعه ليس مبلغا مبالغا فيه.

ووفقا لوسائل إعلامية بريطانية، فإن راشفورد يشعر بأنه لا يتقدم إلى الأمام تحت قيادة جوزيه مورينيو، كما أن وكيل أعماله قد تحدث مع ريال مدريد لضمان رغبته في ضمه، على الرغم من أن اللاعب لا يريد ترك النادي الذي نشأ فيه لكنه يرغب في تعزيز مكانته في فريق كبير، ويعرف أن غاريث ساوثغيث مدرب منتخب إنجلترا يعطي الأولوية لمن يلعب بانتظام.



يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى مانشستر يونايتد إلى تمديد عقده الحالي الذي ينتهي 2020، مع عرض راتب ضخم بقيمة 8.75 مليون يورو سنويا إضافة إلى مكافآت.

إذا، يبدو أن راشفورد يود البقاء، وإدارة ناديه ترغب في استمراره، لكن شرط اللاعب لعدم الرحيل و إيجاد وقت أكبر للتعبير عن نفسه، وهذا ما لا يستطيع أحد سوى جوزيه مورينيو أن يضمنه، مع العلم بأن المدرب البرتغالي عرضة للإقالة من منصبه في أي وقت.

تشير صحيفة “اس” الإسبانية إلى أن تدوير المشاركة بين راشفورد ولوكاكو وأليكسيس سانشيز ومارسيال ولينغارد، ليس أمرا سهلا، فيما يمكن لريال مدريد أن يستخدم لاعبا مثل راشفورد لوقت أطول، ومع المدرب سانتياغو سولاري الذي يفضل الشباب فإنه مناسب تماما لمشروع سانتياغو برنابيو.