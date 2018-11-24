إدارة فينارباتشي تحضر لتعويض سليماني :

كشفت تقارير تركية يوم أمس أن إدارة نادي فينارباتشي بدأت برصد بعض أسماء المهاجمين من أجل ضم أحدهم في الميركاتو الشتوي المقبل، أخبار مثل هذه لا بد أن ترتبط بلاعب الخضر إسلام سليماني، هذا الأخير يحتل مركز المهاجم الأساسي ولم يقدم أي مستوى يذكر منذ ضمه في الصيف الماضي، والبحث عن مهاجمين جدد يكون بسبب مستوى إسلام المتواضع، لكن نشير أيضا إلى أن ما أتى به الإعلام التركي يوم أمس معاكس تماما لتصريحات المدرب إيروين كومان الذي قال، أن ثقته كبيرة في سليماني وسيدعمه حتى يعود لمستواه إلا إذا كان يقصد دعمه حتى الميركاتو الشتوي المقبل فقط، يشار إلى أن كومان مدرب مؤقت فقط ومن دون شك فإن الإدارة لن تعود له في خططها ما قد يؤكد ربما إعادة سليماني لناديه السابق ليستر سيتي بداية من جانفي المقبل .

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