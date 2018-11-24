التلفزيون الجزائري يفاوض أربعة بلدان إفريقية لبث لقاءات الأندية الجزائرية :

كشفت مصادر من داخل التلفزيون الجزائري المالك لحقوق بث البطولة الوطنية أنه في يتواجد في مفاوضات بعد البلدان، التي ستواجه أنديتها ممثلي الجزائر في منافسة رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف من أجل تبادل النقل التلفزي بالمجان بينها، حيث يرغب التلفزيون في نقل لقاءي شباب قسنطينة وشبيبة الساورة في رابطة الأبطال ونصر حسين داي اتحاد بلعباس في كأس الكاف وهي المفاوضات التي تسير في الطريق الصحيح، مع تلفزيونات كل من غامبيان كوت ديفوار، ليبيريا والكونغو، للتذكير في حال الاتفاق سيكون النقل على القناة الأرضية وفقط بما أن حقوق بث المنافسة الإفريقية مملوكة لشركة فرنسية بصفة حصرية وشراء اللقاءات سيكلف خزينة التلفزيون أموالا كبيرة بالعملة الأجنبية، وهي التي عجزت حتى عن شراء اللقاءات الأخيرة للمنتخب الوطني في التصفيات الإفريقية.

ب- بكوش

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