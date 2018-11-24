“الكاف” تعين الإثيوبي تيسيما مكان عبيد شارف في كأس العالم للأندية :

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين الحكم الإثيوبي تيسيما لتمثيل الصافرة الإفريقية خلال منافسة كأس العالم للأندية التي ستقام بدولة قطر، وذلك خلفا للحكم الجزائري عبيد شارف الذي بات غير مرغوب فيه من قبل “الكاف”، وذلك على خلفية ما يعرف بأخطاء لقاء الترجي التونسي والأهلي المصري، حيث حامت شكوك حول نزاهة الحكم الجزائري الذي منح ضربتي جزاء للفراعنة إحداهما لم تكن صحيحة على اعتبار أن المدافع التونسي كان قد تعرض لاعتداء عنيف من المهاجم المغربي في صفوف الأهلي آزارو، حيث حرم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم الجزائري عبيد شارف من شرف إدارة لقاءات كأس العالم للأندية المقبل بعدما كان قد عين لأداء هذه المهمة.

الحكم الجزائري تعرض “للحقرة” والأمر مدبر

مما لا شك فيه، أن الحكم الجزائري عبيد شارف قد تعرض “للحقرة” من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي لا يزال لم يستمع لأقوال حكمه واستفساره عن الأخطاء، التي وقع فيها خلال مباراة الترجي التونسي والأهلي المصري، ليس هنا فحسب، بل ما يؤكد فعلا بأن الأمر مدبر، هو تأجيل جلسة الاستماع التي سبقها قرار تعيين حكم آخر مكان عبيد شارف من دون أن تبرئ أو تثبت التهم المنسوبة إليه، ما يعني بأن “الكاف” كانت قد اتخذت قرارها النهائي بطريقة غير قانونية أو على الأقل بطريقة تعسفية.

“الفاف” لا تملك نفوذا في “الكاف” للدفاع عن حكمها

على عكس ما كانت عليه الأمور من قبل، وتحديدا خلال عهدة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد رواروة، فإن “الفاف” كانت لها كلمة مسموعة ويحسب لها ألف حساب قبل المس بأمورها الداخلية أو الاعتداء على كل ما يمثل العلم الجزائري، وذلك طبعا بسبب قيمة الحاج الثابتة والنفوذ الكبير للجزائريين في الاتحاد الإفريقي، عكس ما هو عليه الحال الآن، حيث باتت “الفاف” لا تختلف في نظر المسؤولين عن كرة القدم الإفريقية، عن أي دولة إفريقية أخرى بل مشابهة حتى لتلك الدول الضعيفة، فغياب النفوذ الجزائري في قلعة الملغاشي أحمد أحمد يفسر بصورة واضحة التعدي الصارخ على الحكم الجزائري، واتخاذ قرارات تعسفية في حقه من دون حتى منحه فرصة الدفاع عن نفسه.

جمال بركات يدافع عن عبيد شارف

دافع الحكم الدولي التونسي السابق جمال بركات الحكم التونسي السابق عن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” بإيقاف الثنائي ، الجزائري مهدي عبيد شارف حكم ذهاب نهائي الأبطال ، والزامبي سيكاوزي حكم إياب النهائي ، وقال بركات في تصريحات لصحيفة “الصباح التونسية بأنه يستبعد حصول الثنائي على رشاوى من الأهلي والترجي ، مؤكداً أن الحكمين شاركا في كأس العالم الماضية بروسيا ، والعائدات المالية كانت مرتفعة فاقت 70 ألف دولار للحكم الواحد ، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن حكام بهذه القيمة يمكنهم أن يفكروا في تقاضي أموال مقابل الظهور بذلك الوجه.

م.دحوي

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