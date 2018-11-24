باتريك فييرا: “عطال لاعب رائع ومثالي”

أدلى مدرب نادي نيس باتريك فييرا بتصريحات للموقع الرسمي لناديه تحدث فيها عن الدولي الجزائري يوسف عطال، فييرا عاد لشيد بعطال ككل مرة وأبان عن قدراته وفنياته ووصفه باللاعب الكبير، وفي هذا الشأن قال: “عطال لاعب ممتاز يعيش بسرعة قصوى وهذا أمر رائع يجعل العمل معه شيء مميز، هو لاعب مثالي لا يكتفي فقط بأدواره الدفاعية بل يساعد أيضا الهجوم بشكل كبير حتى عندما لا تصله الكرة لا يتوقف بل يواصل الصراع من دون ملل ” ويعتمد فييرا بشكل كبير على عطال رغم تواجد لاعب كبير في نفس منصبه، وهو جالي ما يؤكد أن الكلام الموجه ليس للإشادة وفقط بل واقع معيش .

عطال” تجربتي في بلجيكا لم تكن مريحة وسعيد بتواجدي في نيس”

بعد ذلك جاء الدور على عطال نفسه، الدولي الجزائري تكلم عن تجربته السابقة في كورتري البلجيكي وأيضا تجربته الحالية في نيس ولخص مشواره حين قال:” لم أكن مرتاحا بالمرة في نادي كورتري، لقد تركت ورائي عائلتي وبلدي و أصدقائي كنت غريبا هناك لم أكن أتحدث لا اللغة المحلية ولا اللغة الإنجليزية، أنا الآن مرتاح في نيس، لقد تأقلمت ووجدت الدعم وصرت لاعبا أساسيا في النادي أيضا “.

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