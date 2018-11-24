بودبوز لا يثق في إدارة ناديه وقراره في الرحيل لا رجعة فيه :

كشف موقع “بي سوكر” بنسخته الإسبانية يوم أمس أن لاعب الخضر رياض بودبوز لم يعد يثق في إدارة ناديه، ويكون قد قرر الرحيل بصفة نهائية ولو أن الموقع السابق لم يربط بين خبره وأي خبر آخر، إلا أنه من الواضح جدا أن لتصريح نائب رئيس ريال بيتيس خوسي كاتالان علاقة مباشرة، حيث كشف هذا الأخير أن الإدارة تثق في قدرات بودبوز وأنها واثقة أيضا من قدرته على العودة للتألق، وهو أمر لم يستسغه بودبوز من دون شك .

علاقة بودبوز مع مدربه هي من تفسد الأمور

بحسب الإعلام الإسباني فإن إدارة ريال بيتيس في واد ومدرب النادي في واد، فحتى لو كانت الإدارة تثق في قدرات بودبوز فإن المدرب ليس كذلك وللأسف هو الأهم وليس الإدارة، بودبوز يعي جيدا أن المدرب لا يثق فيه وأن كلام الإدارة موجه للاستهلاك الإعلامي فقط، لذلك يرى أن الرحيل سيكون أنسب له وللإدارة التي ستستفيد ماليا عوض تركه على الدكة وأحيانا كثيرة مع الفريق الثاني، وكما يعلم الجميع فإن المدرب منح مكان بودبوز الأساسي للإسباني كاناليس وحتى مكانه في الدكة للاعب تيو .

وكلاء بودبوز لم يتوقفوا عن دراسة العروض

في الأخير كشف موقع “سوكر بي” أن بودبوز ووكلاء أعماله لم يتوقفوا في الفترة الأخيرة عن دراسة العروض التي وصلت النادي، الجزائري يكون قد قرر الرحيل وأي محاولة من إدارة ناديه لثنيه عن ذلك ستكون فاشلة من دون شك، وحتى لو لم تشر التقارير الإسبانية لهوية الأندية الراغبة في ضم رياض إلا أن أبرزها اثنان الأول هو نيس الفرنسي، والثاني هو مونتريال إيمباكت الكندي، ومن غير المستبعد ظهور أندية أخرى على الساحة مع اقتراب فتح سوق الانتقالات الشتوي .

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