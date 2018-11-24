دوخة يسقط مجددا في الدوري السعودي :

انقاد نادي الرائد السعودي لهزيمة جديدة في الدوري المحلي وبثلاثية كاملة مقابل هدف في اللقاء، الذي جمعه أمس بنادي القادسية، رفقاء الدولي الجزائري عز الدين دوخة ورغم تقديمه لمستوى مقبول إلا أنهم لم يتمكنوا من مقاومة هجوم الخصم، الذي كان سببا في الهزيمة، من جانب الرائد شارك دوخة أساسيا ولعب تسعين دقيقة كما العادة وقدم مستوى جيدا في بعض اللقطات، حيث أنقذ ناديه من هزيمة كبيرة لكنه بقي يتفرج في أهداف القادسية التي دكت حصونه، من جانب الرائد دائما شارك الجزائري الآخر هشام بلقروي أساسيا ولم يكن له حول ولا قوة من أجل مساعدة فريقه على تجنب الهزيمة .

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