رؤساء الأندية يجتمعون الأحد بسيدي موسى لرفع عدد الإجازات :

عقب نهاية مرحلة الذهاب من الرابطة الأولى لكرة القدم، سيعقد رؤساء الأندية الجزائرية اجتماعا يوم غد الأحد بمركز سيدي موسى من أجل مناقشة العديد من الأمور، التي تهم البطولة وتقييم تسيير مرحلة الذهاب من قبل الرابطة التي يشرف عليها عبد الكريم مدوار، وكذلك التحضير لمرحلة العودة التي ينتظر أن تكون أكثر تنافسية بما أن الفرق التي تتنافس على اللقب ستتضح أكثر، وكذلك هوية الفريق التي ستلعب على تفادي السقوط.

يريدون رفع الإجازات لـ5 في ميركاتو الشتاء

بحسب ما علمناه فإن الهدف الأول من اجتماع رؤساء الأندية برئيس الرابطة مدوار ورئيس الفاف زطشي هو رفع عدد الإجازات الممنوحة للأندية في الشتاء إلى 5 إجازات أو على الأقل إضافة إجازة واحدة، مقارنة بما هو مسموح به حاليا، وهو الطلب الذي قدم من قبل للقائمين على الكرة في البلاد واجتماع الأحد سيكون لترسيم القرار بصفة نهائية.

البرمجة والتحكيم على طاولة النقاش

من بين نقاط جدول الأعمال في اجتماع الغد، قضية البرمجة التي من المنتظر أن تفرض العديد من الضغوط على الأندية بدخول ممثلي الجزائر في المنافسات الإفريقية، إضافة إلى مشاركة فرق أخرى في البطولة العربية، حيث سيطالب ممثلو الأندية في رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف من مدوار منحهم تسهيلات للعمل على تشريف الراية الوطنية، كما أن التحكيم سيكون له محور كبير من الاجتماع عقب ما شهده من أخطاء كارثية من أصحاب الصافرة في مرحلة الذهاب والاتهامات الخطيرة التي أطلقها رؤساء الأندية في حق الحكام.

ب-بكوش

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