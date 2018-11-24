رودي غارسيا ينفي حاجته لضم بونجاح :

نشط أمس مدرب مرسيليا الفرنسي رودي غارسيا ندوة صحفية للحديث عن لقاء الدوري المقبل، غارسيا سئل عن الأخبار الكثيرة التي ربطت مرسيليا ببعض المهاجمين ومن ضمنهم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، غارسيا نفى أن يكون بحاجة لمهاجم ونفى بذلك كل الأخبار التي ربطته ببغداد، لكن رغم ذلك فإن الأمر يمكن أن يكون موجها للإعلام وحسب لأن المدير الرياضي يخالف المدرب ويصر على ضم مهاجم قد يكون بغداد.

غارسيا:” لا أرغب في ضم مهاجم وثقتي في مهاجمي الفريق كبيرة”

إلى ذلك أكد رودي غارسيا أنه لن يضم بونجاح لأن ذلك سيساهم في تحطيم نفسية المهاجمين الحاليين، وفي هذا الشأن قال:” هل أريد ضم مهاجم جديد في جانفي الإجابة لا، نفترض أنك ( يقصد الصحفي ) لا تقدم مستوى كبير في عملك هل سيقوم مديرك باستبدالك ؟ أكيد لا ما يعني أنني سأنتظر عودة كل من ميتروغلو وجيرمان، ضم مهاجم في هذا الوقت سيزيد من سوء وضعهم، سأمنحهم كل الفرص من أجل العودة” .

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