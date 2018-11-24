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سيدات الجزائر تسقطن أمام مالي وتودعن الكان :

24 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 33 زيارة

تجرعت النخبة الوطنية النسوية بقيادة المدربة راضية فرتول أمس ثالث هزيمة ضمن فعاليات كأس أمم إفريقيا الجارية وقائعها في غانا ، حيث ودع المنتخب الجزائري بخسارة أمام منتخب مالي (2-3)، ليتجرع هزيمته الثالثة على التوالي، وكانت المرحلة الأولى مميزة للاعبات الخضر، حيث شهد نجاح الحارسة كهينة تاكنبنت، في التصدي لضربة جزاء في الد 19 لتتمكن اللاعبة ليديا بلقاسمي، من تسجيل هدف التقدم، والأول للجزائر في البطولة بشكل عام، في الد 37 ، إلا أنَّ أداء لاعبات الجزائر، انخفض في الشوط الثاني، حيث تمكن منتخب مالي من تعديل الكفة وهو الهدف الذي ردت عليه لاعبات الخضر في الد 63 بواسطة إيمان مروش التي نفذت ضربة جزاء بنجاح ، وفي آخر دقائق اللقاء عادت الماليات بقوة و سجلن هدفين في الد 83 و الد 93 لتنتهي المواجهة بفوز منتخب مالي وتأهله للدور الثاني منتخب الكاميرون.
الخضر في المركز الأخير و يغادرن رفقة غانا
احتل منتخب الجزائر، المركز الأخير دون تحقيق أي نقطة، ويخرج من البطولة رفقة صاحب الأرض غانا، الذي يمتلك 4 نقاط، مقابل 6 نقاط للثاني منتخب مالي، و7 نقاط للأول الكاميرون وصيف النسخة الماضية.
م.د

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