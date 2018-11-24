غضب في تونس بسبب تأخر عودة بلايلي :

كشفت تقارير تونسية يوم أمس أن لاعب الخضر ونادي الترجي يوسف بلايلي لم يعد لحد صباح يوم أمس لتونس، الصحافة التونسية قالت أن حالة من الغضب تسود الإدارة والإدارة الفنية بسبب تأخر يوسف الذي كان من المنتظر أن يعود بداية الأسبوع، وبعد نهاية ارتباطه مع المنتخب وذلك بنهاية لقاء الطوغو لكن ولغاية يوم أمس لم يتواجد بلايلي، حيث مدد تواجده في الجزائر من دون إذن مسبق ( أو هكذا يبدو ) .

مشاركته ضد قابس مستبعدة وعودته ستكون ضد الترجي

إلى ذلك كشفت ذات التقارير أن غياب بلايلي عن تدريبات فريقه طيلة الأسبوع الماضي وحتى يوم أمس ( في حال عاد طبعا وتدرب اليوم السبت ) ستحرمه من مواجهة الملعب القابسي يوم غد الأحد، حيث سيبعد بسبب حالته البدنية، على أن تكون عودته للقاء النجم الساحلي الذي سيقام يوم الأربعاء، يشار إلى أن بلايلي كان منتظرا يوم الاثنين في تونس من أجل المشاركة في لقاء المونتسير، الذي جرى الأربعاء الماضي لكنه لم يحضر .

على بلايلي التخلص من تصرفاته الطائشة التي كادت تقضي على مستقبله الكروي

في انتظار ظهور بلايلي وتفنيد أخبار تمرده أو مصدر رسمي من إدارة الترجي لتكذيب الأخبار نشير إلى أن التقارير التونسية يوم أمس أكدت أن بلايلي لم يتخلص بعد من تصرفاته الطائشة، لا يختلف اثنان على موهبة بلايلي لكن هذه الموهبة لن تكون كافية للوصول للمستوى العالي، حيث يعرف على يوسف تصرفاه غير المسؤولة التي كانت وراء إبعاده لعامين عن كل نشاط ومغادرته لناديين بصورة غريبة هما أنجي والترجي في الفترة الأولى، يضاف إلى ذلك أن بلايلي أصبح لاعبا دوليا ومرشحا قويا ليس فقط للذهاب للكان لكن للمشاركة أساسيا وعليه إذا الحفاظ على هذه المكتسبات .

ب. بن عزوز

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