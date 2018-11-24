فيغولي أساسي ويتعثر على ملعبه أمام كونيا سبورت :

شارك لاعب المنتخب الوطني الجزائري سفيان فيغولي أساسيا في لقاء ناديه الذي جمعه عشية أمس بالضيوف من كونيا سبورت الفريق الذي فرض التعادل الإيجابي على رفقاء الدولي الجزائري، وذلك في المباراة التي انتهت على نتيجة هدف لكل فريق، حيث عرفت عودة مهاجم الخضر للمشاركة رفقة التشكيلة الأساسية و قدم فيغولي أداء متوسطا جعله يحصد علامة 6.9 حسب موقع هوسكورد المختص في الإحصاءات، يذكر أن نادي غلطة سراي كان متقدما في النتيجة منذ الدقيقة الـ69 إلى غاية الدقيقة الـ90، حيث حصل الضيوف على ضربة جزاء مكنتهم من تعديل النتيجة.

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