مانشستر سيتي كابوس لندن الجديد :

واصل مانشستر سيتي تصدره للبريميرليغ، اليوم السبت، بعدما تغلب على مضيفه، وست هام يونايتد، بنتيجة (4/0)، في الجولة الـ13 للمسابقة.

وبهذه النتيجة، بات السيتي ثاني فريق من خارج لندن، في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يحقق الفوز في 6 مباريات متتالية بالعاصمة البريطانية، بعد بورتسموث بين عامي 1950 و1951.

كما أن السيتي أصبح ثاني فريق، يحقق الفوز بـ4 أهداف أو أكثر، أمام نفس الخصم، في 3 مباريات متتالية خارج ملعبه بالدوري الإنجليزي، بين عامي 2017 و2018، بعد تشيلسي أمام بولتون، في الفترة بين 2009 و2011، وفقا لما ذكرته شبكة “أوبتا” للإحصائيات.

وبهذا الفوز، رفع السيتي رصيده إلى 35 نقطة، في الصدارة، بفارق نقطتين عن ليفربول، صاحب الوصافة.