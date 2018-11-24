محرز يلاقي واست هام وعينه على مواصلة التألق :

يلتقي عشية اليوم ناديا واست هام على أرضه مع الضيف مانشستر سيتي في قمة الجولة، اللقاء يكون فرصة جديدة للمتألق الجزائري رياض محرز من أجل تأكيد مستواه، رياض ومنذ ركلة الجزاء الضائعة ضد ليفربول لعب سبعة لقاءات وساهم في تسعة أهداف ومن دون شك سيسعى لمواصلة هذا التألق، مدرب السيتي بيب غوارديولا سيسعى بدوره إلى استثمار هذا التألق وسيواصل الاعتماد على محرز من دون شك أساسيا، لكن يبقى الأمر معلقا لغاية بداية اللقاء لأن تشكيلة السيتي غنية جدا وثرية باللاعبين الممتازين وكلهم منافسون أقوياء لمحرز .

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