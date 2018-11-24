يلتقي عشية اليوم ناديا واست هام على أرضه مع الضيف مانشستر سيتي في قمة الجولة، اللقاء يكون فرصة جديدة للمتألق الجزائري رياض محرز من أجل تأكيد مستواه، رياض ومنذ ركلة الجزاء الضائعة ضد ليفربول لعب سبعة لقاءات وساهم في تسعة أهداف ومن دون شك سيسعى لمواصلة هذا التألق، مدرب السيتي بيب غوارديولا سيسعى بدوره إلى استثمار هذا التألق وسيواصل الاعتماد على محرز من دون شك أساسيا، لكن يبقى الأمر معلقا لغاية بداية اللقاء لأن تشكيلة السيتي غنية جدا وثرية باللاعبين الممتازين وكلهم منافسون أقوياء لمحرز .
الرئيسية / آخر الأخبار / محرز يلاقي واست هام وعينه على مواصلة التألق :
شاهد أيضاً
“الكاف” تعين الإثيوبي تيسيما مكان عبيد شارف في كأس العالم للأندية :
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين الحكم الإثيوبي تيسيما لتمثيل الصافرة الإفريقية خلال منافسة كأس …