مدرب بورتو: “براهيمي بخير ولست قلقا من تراجع مستواه”

نشط مدرب نادي بورتو سيرجيو كونسيساو أمس الجمعة ندوة صحفية للحديث عن لقاء الكأس، والذي يجمعه بنادي بيليننسش، كونسيساو تطرق في ندوته الصحفية لمعاناة الدولي الجزائري ياسين براهيمي مع الإصابة، حيث كشف أنه بحالة جيدة بعد أن تعافى بشكل كامل منها، وبحسب المدرب البرتغالي فإن مشاركة براهيمي كأساسي في لقاء اليوم فرصها كبيرة بعد أن استعاد عافيته، وكان براهيمي قد استأنف التدريبات يوم الثلاثاء الماضي بعد معاناته من إصابة أبعدته عن لقاء الطوغو الأخير .

“الأنصار ينتظرون الكثير من براهيمي في كل لقاء وهو أمر غير منطقي”

أما بعد ذلك فقد استرسل مدرب بورتو في الحديث عن تراجع مستوى الجزائري، كونسيساو ساند لاعبه الجزائر كما فعل في كل مرة حين قال:” الأنصار ينتظرون من براهيمي تقديم مستوى كبير في كل لقاء هذا أمر غير منطقي، فأي لاعب يمكن أن يتراجع مستواه لفترات معينة لا يمكن أن يكون متألقا دائما” ويعاني براهيمي من تراجع كبير في المستوى، حيث لم يعد يسجل ولا يقدم تمريرات حاسمة وهو الذي أنقذ فريقه في المواسم الماضية في لقاءات كثيرة، تراجع مستوى الجزائري جلب له الكثير من النقد وهو ما لم يتقبله المدرب بكل تأكيد .

بيشكتاش يعود من جديد من أجل الجزائري

في سياق منفصل كشفت صحيفة فاناتيك التركية أن إدارة نادي بيشكتاش ترغب في ضم الدولي الجزائري ياسين براهيمي الحديث عن قدوم براهيمي صوب بيشكتاش، ليس بجديد بل تناولناه في أعداد كثيرة سابقة وتنبأنا بعودة الحديث عنه مع اقتراب بداية الميركاتو، لكن ما استجد في الموضوع أن إدارة بيشكتاش ستفك ارتباطها باللاعب الهولندي بابل وهي عازمة أكثر من أي وقت مضى على ضم صانع ألعاب وبراهيمي يأتي في مقدمة أهدافه، وكما يعلم الجميع فإن براهيمي قريب جدا من الرحيل، وقد يكون ذلك في جانفي كما أن الأندية الراغبة في ضمه باتت كثيرة جدا ومن كل دوريات أوروبا .

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