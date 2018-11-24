مصر ترغب في مواجهة الخضر وديا في مارس :

طلب المكسيكي خافيير أغيري المدير الفني للمنتخب المصري من الاتحاد المصري برئاسة هاني أبوريدة، تجهيز مباراة ودية قوية استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية ، حيث حدد مدرب منتخب الفراعنة كل من المنتخب الوطني الجزائري و المنتخب المغربي من أجل التباري مع أحدهما في شهر مارس القادم خلال الفترة .

بلماضي يريد مواجهة منتخب مغاربي وخيار الفراعنة قد يروقه

في ذات السياق طلب الناخب الوطني جمال بلماضي مباشرة عقب العودة من سفرية الطوغو من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم العمل على برمجة لقاء ودي تحضيري أمام منتخب مغاربي، قد يكون تونس أو المغرب، وهذا من أجل الاحتكاك أكثر مع هذه المنتخبات بعد أن تعرف على مستوى المنتخب في خرجات إفريقية سابقة أمام كل من غامبيا ، البينين والطوغو ، وقد يكون خيار مواجهة الفراعنة خيارا مناسبا لبلماضي أيضا قبل نهائيات الكان ، ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخب غامبيا منتصف مارس المقبل بملعب مصطفى تشاكر ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل ، حيث كان أشبال المدرب جمال بلماضي قد ضمنوا التأهل بشكل رسمي عقب فوزهم الكبير في الطوغو برباعية كاملة .

م.د

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