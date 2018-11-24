مولر يرفع راية الاستسلام بعد التعادل مع فورتونا :

علق ثنائي بايرن ميونخ، مانويل نوير وتوماس مولر، على تعادل الفريق البافاري مع ضيفه فورتونا دوسلدورف (3-3)، اليوم السبت، في الجولة الـ12 من الدوري الألماني.

واستمر البايرن في المركز الخامس برصيد 21 نقطة، ليتسع الفارق مع المتصدر، بوروسيا دورتموند، إلى 9 نقاط.

وقال نوير، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي البافاري: “لم يكن يجب أن تحدث هذه النتيجة، نشعر بمرارة وخيبة أمل بسبب ما ارتكبناه”.

وأردف: “لا يسعنا سوى التعايش مع الأمر، فنحن دائمي اللوم لأنفسنا ونرغب في تقديم أفضل ما لدينا، كما أننا نتمتع بالنقد الذاتي وأكثر نقدًا لأنفسنا”.

من جانبه، قال توماس مولر: “فشلنا في تحقيق الفوز على ملعبنا في 4 مباريات، لهذا نستحق الصافرات التي أطلقت ضدنا في النهاية، وهذا أمر مفهوم”.

واستطرد: “حينما نتلقى 3 أهداف على ملعبنا أمام دوسلدورف، فليس علينا سوى لوم أنفسنا، وما زلت في حيرة من أمري، بسبب تلقينا أهدافًا قبل نهاية المباريات بوقت قصيرة”.

وأشار الدولي الألماني إلى افتقار فريقه للشراسة، مضيفًا: “ربما نحن متهورون أيضًا، فبعد التعادل في الوقت القاتل، لا يجب أن نتحدث مجددًا عن اللقب، فنحن بحاجة أولًا لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط، والمضي للأمام”.