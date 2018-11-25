أنشيلوتي يلوم “لطف” نابولي :

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، أن فريقه تعامل بلطف كبير مع كييفو فيرونا، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل (0-0)، ضمن منافسات الأسبوع الـ 13 من الدوري الإيطالي.

وقال أنشيلوتي، عقب المباراة لشبكة “سكاي سبورتس”: “هذه المباراة اختبار جيد لفهم ما نحن مقبلون عليه يوم الأربعاء أمام النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف “من الممكن أن تكون هذه المباراة نفس النهج الذي سنراه من المنافس، لذا التعامل مع هذا الأمر قد يكون مفيدًا الآن، لم نتسم بالشدة اليوم، خاصة في الشوط الأول، وبعد الاستراحة، اندفعنا للأمام لكن المساحات كانت ضيقة للغاية”.

وأردف “افتقرنا للشدة وواتسمنا باللطف في كل شيء قمنا به، سواء في الهجوم أو البناء من الخلف، وهذا سمح لكييفو بلعب هذا النوع من الدفاع في المباراة”.

وأكمل كارليتو “لقد وضعنا هذه المباراة خلفنا، لأنه يجب أن نقلق من المباريات قبل بدايتها وليس بعد نهايتها.. سننظر ونقيم جدول ترتيب الدوري الإيطالي في منتصف البطولة، وليس الآن”.