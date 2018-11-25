اجتماع ثلاثي يحسم موعد السوبر كلاسيكو الجديد

سيعقد أليخاندرو دومينيغيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، اجتماعا مع طرفي نهائي كأس ليبرتادوريس، بوكا جونيورز، ونظيره ريفر بليت لتحديد الموعد الجديد لمباراة الإياب.

وأعلن “كونميبول” تأجيل المباراة لموعد سيحدد لاحقا بسبب عدم توافر ظروف إقامة اللقاء بعد الاعتداء على لاعبي بوكا جونيورز مساء أمس، السبت، ما تسبب في إصابة بابلو بيريز في العين.

وذكرت قناة “فوكس سبورتس” الأرجنتينية أن دومينيغيز سيعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل مع أنغليتشي رئيس بوكا جونيورز، ودي أونفريو رئيس ريفر بليت، لتحديد الموعد الجديد لإقامة المباراة.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 على ملعب “لا بومبونيرا” معقل بوكا جونيورز.