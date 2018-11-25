الإصابة تغيب غزال عن مواجهة برايتون :

لم يتمكن الدولي الجزائري رشيد غزال من اللحاق بلقاء فريقه ليستر سيتي والذي أقيم عشية أمس السبت ضد نادي برايتون، غزال كان قد أصيب بداية الأسبوع ورغم تمكنه من اللحاق بآخر خصص فريقه التدريبية، إلا أن المدرب فضل عدم استدعائه وإبقائه للقاء المقبل في الأسبوع التالي، ولم تشر التقارير الإنجليزية لطبيعة إصابة الجزائري لكنها وبكل تأكيد خفيفة، وهو ما ظهر في تصريح المدرب بويال الذي قال أنه سيقرر ما إذا كان سيعتد على غزال قبل بداية اللقاء.

بورقعة-ع

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