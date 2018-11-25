بلعمري يعتذر لجماهير ناديه بعد طرده ضد النصر :

انقاد نادي الشباب السعودي لهزيمة مرة جدا ضد الجار والغريم النصر بهدف من دون رد، من جانب الشباب شارك الجزائري جمال الدين بلعمري أساسيا، حيث عاد مبكرا للسعودية وتدرب مع ناديه ما أتاح له فرصة الظهور، لكن ظهوره لم يكن موفقا على مستوى النتيجة بعد أن خسر ناديه، الأمور السيئة لم تتوقف هنا بل امتدت لطرد بلعمري بعد تعمده لمس الكرة باليد، ورغم احتجاجه على قرار الحكم، إلا أنه قال في تصريح يوم أمس أن الطرد كان مستحقا لأنه تعمد فعلا إيقاف الكرة باليد، لاعب الخضر اعتذر لجماهير ناديه ووعدهم بالتدارك في قادم اللقاءات، ورغم الخسارة إلا أن بلعمري تلقى بعض الإشادة وكان اللاعب الوحيد تقريبا الذي لقي رضا الأنصار، فقبل البطاقة الحمراء قدم مستوى كبيرا جدا وأوقف كثيرا هجمات الفريق الخصم.

بورقعة-ع

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