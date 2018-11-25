الرئيسية / آخر الأخبار / بلفوضيل بديلا مع هوفنهايم :

بلفوضيل بديلا مع هوفنهايم :

25 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 54 زيارة

ضيع نادي هوفنهايم فوزا كان في المتناول عندما واجه نادي هيرتا برلين على أرضه، فبعد أن كان الزوار متقدمين بثلاثة الهداف مقابل هدف حتى الدقيقة 55 تمكن أصحاب الأرض من قلب الطاولة على هوفنهايم في حضور بلفوضيل الذي دخل بديلا في الدقيقة 70 وكان شاهدا على تعديل النتيجة من قبل هيرتا برلين وهو الذي لم يتمكن من تقديم أية إضافة لفريقه أو تسجيل هدف الفوز، لينال بذلك أضعف تنقيط في المواجهة وقدره 5.7.
ب-ب

شاهد أيضاً

بوروسيا دورتموند يطمح لخطف جوهرة ريال مدريد على طريقة ألكاسير

أبدى نادي بوروسيا دورتموند الألماني متصدر جدول ترتيب بطولة البوندسليغا رغبته القوية بضم النجم الدولي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved