بلفوضيل بديلا مع هوفنهايم :

ضيع نادي هوفنهايم فوزا كان في المتناول عندما واجه نادي هيرتا برلين على أرضه، فبعد أن كان الزوار متقدمين بثلاثة الهداف مقابل هدف حتى الدقيقة 55 تمكن أصحاب الأرض من قلب الطاولة على هوفنهايم في حضور بلفوضيل الذي دخل بديلا في الدقيقة 70 وكان شاهدا على تعديل النتيجة من قبل هيرتا برلين وهو الذي لم يتمكن من تقديم أية إضافة لفريقه أو تسجيل هدف الفوز، لينال بذلك أضعف تنقيط في المواجهة وقدره 5.7.

ب-ب

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