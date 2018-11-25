بوروسيا دورتموند يطمح لخطف جوهرة ريال مدريد على طريقة ألكاسير

أبدى نادي بوروسيا دورتموند الألماني متصدر جدول ترتيب بطولة البوندسليغا رغبته القوية بضم النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي ظهير الفريق المتألق والمعار له من نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة وذلك حسبما أكده هانز يواكيم فاتسكه رئيس النادي.

وكان دورتموند قد ضم اللاعب الصيف الماضي على سبيل الإعارة من النادي الملكي إلا أنه قدم أداءً رائعاً بمباريات الفريق هذا الموسم حيث شارك في 10 مباريات وسجل هدف وحيد وصنع 6 أهداف ونال استحسان الجميع وهو ما دفع مسؤولي النادي لمحاولة ضمه نهائياً عقب انتهاء الاعارة.



وكان بوروسيا دورتموند قد نجح في ضم باكو الكاسير نهائياً من نادي برشلونة الإسباني مستخدماً بند أحقية الشراء وخلال تصريحات فاتسكه أمام لاعبي الفريق للإحتفال بضم ألكاسير نهائياً قال بأنه ينوي انهاء التعاقد مع حكيمي خلال الفنرة المقبلة على الرغم من صعوبة الأمر بالنسبة له.

وقال فاتسكه خلال حديثه: “مرحباً بك عزيزي باكو ألكاسير في بوروسيا دورتموند أمام أشرف حكيمي سنحاول أن نقوم بنفس الأمر معك رغم أن ذلك لن يكون سهلاً.

وشارك حكيمي في 9 مباريات فقط رفقة ريال مدريد الموسم الماضي حيث عمل تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ونجح في تسجيل هدفين خلال مسيرته مع الفريق الأول بالنادي الملكي.

وفي بداية الموسم رحب جوليان لوبيتيغي مدرب ريال مدريد السابق بفكرة رحيل اللاعب على سبيل الإعارة لخروجه من خططه ولكن الأمر لم يتضح معالمه بالنسبة للأرجنتيني سانتياغو سولاري وإذا ما كان سيطلب عودة اللاعب أم يفتح الباب أمام رحيله.

وشارك حكيمي في مركز الظهير الأيسر بمباريات فريق بوروسيا دورتموند هذا الموسم الأمر الذي قلص من فرص مشاركة رافائيل غوريرو نجم النادي الألماني بالمشاركة بمباريات الفريق.