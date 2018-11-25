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بونجاح يضرب بثنائية من جديد :

25 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 58 زيارة

قاد الدولي الجزائري بغداد بونجاح ناديه السد للعودة بالفوز من خرجته لمواجهة نادي العربي لحساب الجولة الثالثة عشرة من الدوري القطري الممتاز، لاعب الخضر لم ينتظر إلا سبع دقائق ليدون أول أهدافه قبل أن يعود مع بداية المرحلة الثانية ليضيف ثاني أهدافه في اللقاء، وهي الثنائية التي رفع بها رصيده إلى الهدف رقم 21 هذا الموسم في الدوري والرقم 50 في كل المنافسات.
ب-ب

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