تأجيل مباراة نهائي كوبا ليبيرتادوريس لأجل غير مسمى :

أعلن اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية “كونيميبول” تأجيل المباراة النهائية ببطولة كوبا ليبيرتادوريس بين فريقي بوكا جونيورز الأرجنتيني ضد غريمه ريفر بليت لأجل غير مسمى لحين اشعار أخر وذلك على خلفية الأحداث الجماهيرية الأخيرة.

وأعلن رئيس الاتحاد الأمريكي الجنوبي السيد اليخاندور دومينغيز أن هناك بعض الشروط المتساوية التي تقدم بها كلا الناديين من أجل اقامة المباراة حيث سيقوم كونيميبول بدراستها وتحديد موعد ومكان جديد خلال الأيام المقبلة لاقامة اللقاء.

وكان نادي بوكا جونيورز قد أصدر بياناً رسمياً عبر موقعه على الإنترنت أعلن من خلاله رفضه التام لخوض نهائي بطولة كوبا ليبيرتادوريس أمام منافسه التقليدي وغريمه ريفر بليت على ملعب مونيمونتال بجولة الإياب وذلك بسبب الأحداث الدامية التي حدثت قبل مباراة الفريقين مساء السبت وأدت لتأجيلها لمدة يوم.

وكانت جماهير ريفر بليت قد قامت بأعمال شغب قوية قبل ساعات من اللقاء حيث قامت برشق حافلة نادي بوكا جونيورز التي كانت في طريقها لملعب اللقاء وأدى ذلك لكسر الزجاج بالحافلة الأمر الذي أصاب اللاعبين بالذعر وتعرض عدد كبير من نجوم الفريق لإصابات قوية.

ورفضت ادارة البوكا خوض المباراة نهائياً بسبب تأثر اللاعبين بالأحداث التي سبقت اللقاء حيث عاش نجوم النادي الأرجنتيني أجواءً مرعبة مساء السبت عقب هجوم جماهير المنافس على الحافلة التي كانت تقلهم للملعب.

كما طالبت ادارة البوكا عبر بيانها بضرورة تنفيذ اللائحة المنصوص عليها بالمادة 18 وتطبيق العقوبات على نادي ريفر بليت واعتبار بوكا جونيورز بطلاً للبطولة بسبب أعمال العنف التي قامت بها جماهير المنافس وهو ما يراه اتحاد أمريكا الجنوبية صعب التنفيذ.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية قد قرر تأجيل مباراة العودة بنهائي بطولة كوبا ليبيرتادوريس بين الغريمين الأزليين بوكا جونيورز الأرجنتيني ومنافسه ريفر بليت لمدة 24 ساعة لتُقام مساء الأحد بدلاً من السبت.

وفي بداية الأمر تم الاستقرار على تأجيل اللقاء لمدة ساعة ليًُقام في العاشرة صباحاً بتوقيت غرينتش قبل أن يتم تأجيله لمدة ساعة اضافية وتم تأجيله للغد بسبب رفض لاعبي وإدارة البوكا خوض اللقاء بسبب تأثر اللاعبين نفسياً من الإصابات التي لحقت بهم.

وكانت مباراة الذهاب قد شهدت الواقعة ذاتها بتأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة ولكن بسبب سوء الأحوال الجوية لتُقام في اليوم التالي على ملعب لابومبونيرا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويعتبر ريفر بليت الطرف الأوفر حظاً للتتويج باللقب عقب خروجه بنتيجة التعادل في لقاء الذهاب خارج الديار فيما باتت فرص بوكا جونيورز صعبة ومعقدة ولكن لا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم.

وتلفت مباراة “سوبر كلاسيكو” بين بوكا جونيورز وريفير بليت الأرجنتينيين انتباه متابعي كرة القدم عبر العالم، خاصة أنها ستلعب للمرة الأولى في نهائي الليبرتادوريس حيث دائماً ما تكون حافلة بالقوة والاثارة دائماً.

ويعتبر نادي بوكا جونيورز من أكبر وأعرق الأندية بالقارة اللاتينية بأكملها وهو الطرف الأكبر بالكرة الأرجنتينية ولديه العديد من الإنجازات ويمتلك باع كبير ببطولة كوبا ليبيرتادوريس وسبق أن تُوج بلقبها بالعديد من المناسبات.

وعلى المستوى المحلي فاز بوكا جونيورز ببطولة الدوري الأرجنتيني 33 مرة فيما حقق لقب الدوري الأرجنتيني للهواة 7 مرات وكأس الأرجنتين 3 مرات.

كما تُوج البوكا بلقب كوبا ليبيرتادوريس 6 مرات وكأس الإنتر كونتيننتال 3 مرات وكوبا سود أمريكانا مرتين وريكوبا سود أمريكانا 4 مرات وكأس سوبر أمريكا الجنوبية مرة وكأس الماستر مرة وكأس نيكولاس ليوز الذهبية مرة.

أما ريفر بليت فقد حقق بطولة الدوري الأرجنتيني 36 مرة وكوبا ليبيرتادوريس 3 مرات وكوبا سود أمريكانا مرة وريكوبا سود أمريكانا مرتين وكأس إنتر كونتينينتال مرة وحيدة.

وكان أخر تتويج لبوكا جونيورز ببطولة كوبا ليبيرتادوريس في عام 2007 في حين كانت أخر ألقاب ريفر بليت بالبطولة في عام 2015.