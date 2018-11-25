الرئيسية / آخر الأخبار / تاهرات يلعب تسعين دقيقة :

تاهرات يلعب تسعين دقيقة :

25 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 59 زيارة

يبدو أن الخروج من النفق الذي دخله نادي لونس مؤجل لأسبوع آخر، فللقاء الرابع على التوالي يعجز رفقاء الدولي الجزائري مهدي تاهرات عن تحقيق الفوز في الدوري، تاهرات وبقية زملائه حققوا تعادلا بطعم الهزيمة ضد غرونوبل أبقاهم في المركز الرابع في الدوري وهم الذين كانوا قادرين على المرور للمركز الثاني على الأقل، من جانب لونس شارك مهدي أساسيا وقدم مستوى جيدا جدا والأهم أنه تمكن من إنهاء اللقاء من دون تلقى أي هدف.
بورقعة-ع

شاهد أيضاً

بوروسيا دورتموند يطمح لخطف جوهرة ريال مدريد على طريقة ألكاسير

أبدى نادي بوروسيا دورتموند الألماني متصدر جدول ترتيب بطولة البوندسليغا رغبته القوية بضم النجم الدولي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved