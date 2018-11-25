تاهرات يلعب تسعين دقيقة :

يبدو أن الخروج من النفق الذي دخله نادي لونس مؤجل لأسبوع آخر، فللقاء الرابع على التوالي يعجز رفقاء الدولي الجزائري مهدي تاهرات عن تحقيق الفوز في الدوري، تاهرات وبقية زملائه حققوا تعادلا بطعم الهزيمة ضد غرونوبل أبقاهم في المركز الرابع في الدوري وهم الذين كانوا قادرين على المرور للمركز الثاني على الأقل، من جانب لونس شارك مهدي أساسيا وقدم مستوى جيدا جدا والأهم أنه تمكن من إنهاء اللقاء من دون تلقى أي هدف.

بورقعة-ع

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