رابيو ينكر وجود اتفاق مع برشلونة :

أدلى أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي بتصريحات لقناة “كانال” عقب لقاء فريقه أمام تولوز في الدوري أكد فيها عدم وجود اتفاق بينه وبين إدارة برشلونة للانتقال إلى الكامب نو في صيف 2019.

وأكد رابيو أنه لم يقرر أي شيء يتعلق بمستقبله وأنه يصب تركيزه حالياً على خوض المباريات مع فريقه باريس سان جيرمان وتحقيق الانتصارات في المسابقات المختلفة.

وينتهي عقد رابيو مع باريس سان جيرمان في جوان 2019 فيما باءت جميع محاولات ناديه لتجديد تعاقده بالفشل وهو ما رجح إمكانية انتقال اللاعب إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية.

وأمام رابيو نحو 5 أسابيع كي يصل إلى شهر جانفي من عام 2019 وحينها يمكنه التفاوض مع أي فريق والبحث عن مستقبله دون ان يستطيع باريس سان جيرمان توقيع أي عقوبات عليه وذلك بناء على قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تجيز للاعب الذي يتبقى في عقده 6 أشهر أن يتفاوض مع أي فريق في العلن.

ويسعى برشلونة لضم رابيو والإعلان عن ذلك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة كي يرد على صفعة انتقال البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو قيمة كسر عقده.

وذكرت تقارير صحفية أن رابيو يملك اتفاقا مع برشلونة من خلال والدته التي تدير أعماله لاسيما أن إريك أبيدال السكرتير الفني للبلوغرانا قد تواصل معها من أجل ضم اللاعب إلى ملعب الكامب نو وهو إجراء مسموح به من جانب الفيفا.