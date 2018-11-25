لوكيباكيو :”لا يمكن مقارنتي برونالدو، أرجوكم لا تفعلوا ذلك”.

عبر دودي لوكيباكيو، مهاجم فورتونا دوسلدورف، عن سعادته البالغة بعد الهاتريك الذي سجله في شباك بايرن ميونخ، خلال تعادل الفريقين (3-3) أمس السبت، في الجولة الثانية عشر من الدوري الألماني.

ونجح المهاجم البلجيكي في تسجيل ثلاثية، حيث أحرز الهدف الأخير في اللحظات الأخيرة من المباراة، ليمنح فورتونا نقطة من قلب ملعب أليانز أرينا.

وعلق لوكيباكيو، في تصريحات أبرزتها صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية، على التعادل، قائلًا: “ليس لدي سوى كلمة واحدة فقط عن هذه المباراة، لا تُصدّق!”.

وأردف: “إنها أفضل مباراة في مسيرتي، أنا فخور بالفريق، ولم يسبق لي تسجيل هاتريك في مباراة واحدة، سوى في مرحلة الناشئين”.

وأصبح المهاجم الشاب، البالغ 21 عامًا، أول لاعب يسجل ثلاثية في شباك البايرن، منذ أن فعلها إيبي ساند، لاعب شالكه الأسبق، عام 2001.

كما بات لوكيباكيو أول لاعب في البوندسليغا يسجل ثلاثية في شباك مانويل نوير، حارس البايرن، ولم يسبقه لفعل ذلك في أي بطولة، سوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب جوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق.

وسجل رونالدو “هاتريك” في شباك نوير، خلال فوز الريال على البايرن (4-2)، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017، لكن لوكيباكيو، قال: “لا يمكن مقارنتي برونالدو، أرجوكم لا تفعلوا ذلك”.

يذكر أن بايرن ميونخ واصل احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 21 نقطة، ليتسع الفارق مع بوروسيا دورتموند، المتصدر، إلى 9 نقاط.