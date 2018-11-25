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مبولحي يتلقى أول رباعية مع الاتفاق :

25 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 48 زيارة

واصل نادي الاتفاق السعودي سلسلة نتائجه السلبية وسقط هذه المرة على أرضه عندما استقبل نادي التعاون لحساب الجولة العاشرة من الدوري السعودي الممتاز، في لقاء عرف مشاركة الحارس الجزائري رايس مبولحي الذي تلقى أول رباعية هذا الموسم مع الاتفاق، بعد أن استغل الزوار النقص العددي لرفقاء مبولحي من الدقيقة 53 وتمكنوا من قلب الطاولة عليهم بتسجيل رباعية كاملة في شباك الحارس الجزائري.
ب-ب

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