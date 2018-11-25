محرز يكتفي بربع ساعة أمام واست هام :

عزز نادي مانشستر سيتي صدارته لترتيب البريمرليغ بعد أن عاد بالفوز من لندن عند مواجهة صاحب الأرض والجمهور نادي واست هام ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة، تشكيلة المدرب غوارديولا سجلت فوزا بنتيجة ثقيلة قوامها رباعية دون رد وهو الفوز الذي لم يساهم فيه لاعب الخضر رياض محرز بعد أن بقي على كرسي الاحتياط حتى الد74 التي قرر الإسباني إقحامها فيها وهي مدة لم تكن كافية له لإظهار الكثير، لكن الأهم في اللقاء هو تألق منافسه على المكانة الأساسية فالألماني ساني سجل ثنائية واختير رجل اللقاء وهو ما قد يبقي محرز بديلا في الجولة القادمة.

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