إنييستا : مورينيو سبب العداء بين لاعبي برشلونة وريال مدريد

أعزى الدولي الإسباني السابق ولاعب فريق فيسيل كوبه الياباني، أندريس إنييستا سبب العداء الشديد بين لاعبي برشلونة وريال مدريد خلال فترة تولي جوزيه مورينيو تدريب النادي الملكي، إلى المدرب البرتغالي.

ففي مقابلة متلفزة باليابان عبر برنامج “سالفادوز” الذي أّذيع أمس الأحد، قال أسطورة برشلونة أنه مر بفترتين مع المنتخب الإسباني كانت الأمور فيها متوترة للغاية بين اللاعبين، مورينيو كان سببًا مباشرًا في أحدهما..

“جوزيه مورينيو كان العامل الأساسي في العلاقة السيئة القائمة بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة في هذا الوقت” هكذا بدأ إنييستا حديثه حول الأمر.

وأكمل “لقد تسبب في كثير من الضرر للفريق، للزملاء (بالمنتخب) وتجاوز الخطوط، لم أر التنافس المعتاد فقط رأيت الكراهية، لقد زرع فيهم هذا التوجه، كان لا يُطاق”.

المدرب الاستثنائي أشرف على تدريب الميرنغي لثلاثة مواسم من 2010 وحتى 2013، وكانت فترته مليئة بالمناوشات والتصريحات العدائية بين اللاعبين، الأمر طال المنتخب الإسباني كذلك ولم يقتصر على المعسكرين بالمنافسات المحلية أو الأوروبية.. فاز مورينيو بثلاثة ألقاب رفقة الملكي بواقع لقب واحد لكل من الدوري والكأس والسوبر الإسباني.



وعن الفترة الثانية، أشار إنييستا إلى مشاركة منتخب إسبانيا بمنافسات كأس العالم روسيا 2018، عندما رحل المدرب جولين لوبيتيغي بشكل مفاجيء قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة وتولى تدريب ريال مدريد..

“مغادرة جولين لوبيتيغي للمنتخب الوطني لم يكن إيجابيًا على المستوى الرياضي، لم يكن إيجابيًا بكل حال من الأحوال، ما يبدأ بشكل سيء عادة ينتهي سيئ أيضًا، لقد أثر بشكل كبير على الفريق”

وعن عدم المشاركة ضد روسيا من البداية في مباراة ثمن النهائي قال إنييستا عن المدرب فيرناندو هييرو.. “لا امتلك ذكرى جيدة من نسخة روسيا، لم أفهم قرار هييرو بتركي على مقاعد البدلاء وقد أخبرته بذلك، احترمته لكنني لم اتجادل معه، لم أكن اهتم بما يقول”.