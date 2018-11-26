الإعلام السعودي ينتقد مبولحي والجماهير تدافع عنه :

لأول مرة منذ بداية الموسم تلقى حارس الخضر ونادي الاتفاق رايس وهاب مبولحي بعض النقد بعد مستواه المتراجع جدا، الرايس وفي لقاء التعاون الذي جرى عشية السبت قدم أسوأ مستوياته على الإطلاق هذا الموسم ورغم أنه لم يكن سببا مباشرا في الرباعية التي دخلت مرماه، إلا أنه لم يحاول ولم يكن يملك أي حيلة لصدها، ورغم النقد الذي تعرض له إلا أن الجماهير ساندت الرايس وبقوة، حيث انتفضت الجماهير في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ضد المدرب والإدارة وقالت أن الرايس لم يكن ليحمي الفريق من المهازل في كل مرة ويكفيه أنه جنب الفريق خسارات محققة، الكثيرون هبوا لأبعد من ذلك، حين قالوا أن مبولحي أخفى عيوب الفريق الذي ظهرت في أول لقاء يقدم فيه مستوى متوسطا، يشار إلى أن الاتفاق سقط برباعية على أرض ملعبه، رغم أنه أنهى الشوط الأول متفوقا بهدفين .

بورقعة-ع

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