الخضر يواجهون تونس وديا يوم 26 مارس :

توصلت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مع نظيرتها التونسية إلى برمجة لقاء ودي بين الخضر ونسور قرطاج يوم 26 مارس بالجزائر، في إطار تحضير المنتخبين لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستلعب الصيف القادم في الكاميرون حتى الآن، وجاء الاتفاق على هامش اجتماع اتحاد شمال إفريقيا في الرباط أمس بحسب ما أعلنت عنه اتحاديتي البلدين، فكل من المنتخب التونسي والجزائري ضمنا التأهل قبل الجولة القادمة والأخيرة التي تلعب شهر مارس القادم، ويريد المنتخبان استغلال تاريخ الفيفا لهذا الشهر بالشكل اللازم.

بلماضي كان يريد مواجهة المغرب أو مصر لكن..؟

بحسب ما تم تداوله في الإعلام المصري والمغربي فإن الناخب الوطني جمال بلماضي كان يرغب في مواجهة منتخب الفراعنة أو أسود الأطلس، غير أن ذلك لم يكن متاحا بالنظر إلى برنامج المنتخبين في الجولة الأخيرة من التصفيات، فالمنتخب المغربي يلعب خارج أرضه في مالاوي والفراعنة يواجهون النيجر على أرضها، ولم يبق أمام الفاف إلا المنتخب التونسي، الذي سيستقبل سويزيلاند في تونس، ما جعل من برمجة اللقاء سهلة ومفيدة للطرفين.

الفاف لم تعلن تاريخ المواجهة والاتحادية التونسية أكدته

بحسب الموقع الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك فلم يشر إلا لبرمجة المواجهة الودية، في حين أكد أن تاريخ إجرائها سيعلن لاحقا، بالمقابل أكدت الاتحادية التونسية وقبل نظيرتها الجزائرية كالعادة أن اللقاء سيلعب يوم 26 مارس بالجزائر.

اللقاء سيلعب في تشاكر بقرار من زطشي

رغم أن اللقاء الأخير للخضر في التصفيات سيكون شكليا عندما يستقبل منتخب غامبيا وبعده لعب لقاء ودي أمام المنتخب التونسي، إلا أن القائمين على المنتخب يصرون على برمجته في ملعب تشاكر بطلب من رئيس الفاف خير الدين زطشي، الذي طلب من قبل في مراسلة لرئيس الرابطة مدوار عدم برمجة أي لقاء في تشاكر حتى بعد شهر مارس، وهو دليل على أن اللقاءين سيلعبان في البليدة.

بلماضي يرغب في العودة إلى عنابة

عبر الناخب الوطني من قبل عن رغبته في استقبال الخضر لمنافسيهم في ملعب 19 ماي بعنابة الذي يعرفه جيدا، غير أن أرضية ميدانه لا تسمح بذلك في الوقت الحالي، لكن الوقت لا يزال كافيا وإن أراد القائمون على الملعب إصلاح الأرضية فسيكون ذلك ممكنا، كما أن قرب المدينة من الحدود التونسية قد يسهل قدوم الأشقاء بكثرة لمتابعة اللقاء الذي ستكون له نكهة مغاربية خاصة.

ب-بكوش

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